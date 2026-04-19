Liebe Skatspieler*innen, wir möchten euch ganz herzlich zum dritten internationalen Skatturnier in Kasachstan einladen!

Wann: Samstag, 06.06.26

Registrierung 10:30 Uhr, Spielbeginn 11:00 Uhr

Wo: The Shakespeare Pub, Dostyk Ave 40, Almaty 050100

Wir bitten alle Teilnehmer*innen sich bis spätestens um 10:30 Uhr zur Anmeldung am Spielort einzufinden. Gespielt wird nach der Deutschen Skatordnung in 4 Runden à 18 Spielen (24 Spiele am 4er Tisch), die wir vor Spielbeginn noch einmal erklären werden. Jede*r, der*die die Skatregeln einigermaßen beherrscht, ist willkommen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen!

Die Teilnahmegebühr beträgt insgesamt 20.000 Tenge (circa 35 Euro) und besteht aus 10.000 Tenge Startgeld, das am Ende zu 50%, 30% und 20% unter den drei Erstplazierten aufgeteilt wird, sowie 10.000 Tenge Bewirtung, die aus einem Mittagsbuffet nach der zweiten Runde besteht. Getränke werden selbst bezahlt.

Am Abend davor findet natürlich auch ein Warmspielen statt (05.06.26), und zwar ebenfalls im Shakespeare Pub ab 19 Uhr.

Anmeldungen bitte bis spätestens 05.06.26 unter diesem Link, per E-Mail an marek.gryglewicz@protonmail.com oder per WhatsApp an +49 151 255 699 47.

Diese Einladung darf gerne an alle bekannten Skatspieler*innen weitergeleitet werden. Bis bald und gut Blatt!