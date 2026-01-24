Die mit 117 Sprachen überaus beeindruckende sprachliche Vielfalt Kasachstans, die von seiner multiethnischen Bevölkerung gesprochen werden, schafft eine einzigartige Landschaft, in der sich verschiedene Identitäten überschneiden und weiterentwickeln. Ich habe mit zwei jungen Menschen gesprochen, die sich in der sich wandelnden Sprachlandschaft von Almaty zurechtfinden: Assylbek, der vollständig kasachischsprachig aufgewachsen ist und der überrascht war über die anhaltende Dominanz des Russischen in Almaty, als er vor vier Jahren hierher zog, und Aleksandra, die in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen ist und erst seit kurzem ernsthaft über ihre ethnische Identität nachdenkt und die kasachische Sprache lernen möchte.

Ein Land, unterschiedliche Realitäten

Vor vier Jahren zog Assylbek von Taraz, einer mehrheitlich kasachischsprachigen Stadt, nach Almaty. Seine gesamte Erziehung war in Kasachisch verwurzelt: zu Hause, in der Schule und in sozialen Bereichen. Er sagte: „Ich habe 99% meines Lebens Kasachisch gesprochen“, bevor er von seiner Geburtsstadt weggezogen ist.

Als er in Almaty ankam, stellte er fest, dass Russisch in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, am Arbeitsplatz und an den Universitäten weit verbreitet war. Anfangs versuchte er, konsequent Kasachisch zu verwenden, empfand die sprachliche Situation jedoch als ungewohnt. Aber sehr schnell wurde ihm klar, dass eine vollständige Teilnahme am Studentenleben eine Anpassung erforderte.

„Ich konnte Russisch, war aber sehr schüchtern. Ich hatte, sagen wir mal, das Niveau B2, aber es fühlte sich an, als hätte ich A2 oder sogar A1. Aber ich habe mich sehr bemüht, mich meinen Freunden anzupassen. Und ich glaube, nach ein oder zwei Jahren habe ich angefangen, mehr Russisch zu sprechen.“

Heute stellt er fest, dass er fast vollständig auf Russisch umgestiegen ist: „Ich weiß nicht, wie und wann das passiert ist.“ Diese Verinnerlichung hat sich schließlich in Assylbek festgesetzt, ohne dass er sie jemals hinterfragt hat.

Er erinnert sich an einen Moment, als ein Freund ihn vor kurzem darauf hinwies, dass er jemandem, der Kasachisch sprach, auf Russisch geantwortet hatte. Diese Bemerkung regte ihn zum Nachdenken an: „Stimmt, aber warum mache ich das?“ Seitdem bemüht er sich bewusst, wann immer möglich auf Kasachisch zu antworten, und stellt damit aktiv die Gewohnheiten in Frage, die er sich über die letzten vier Jahre hinweg angeeignet hat.

Aleksandras Erfahrung spiegelt eine andere Seite der sprachlichen Landschaft Kasachstans wider. Geboren und aufgewachsen in Almaty, ethnisch ukrainisch-tschuwaschisch, stammt sie aus einer russischsprachigen Familie und besuchte eine russische Schule. Während ihrer Kindheit spielte Kasachisch spielte in ihrem Alltag kaum eine Rolle, und auch in ihrer Jugend setzte sie sich nicht sonderlich mit der Bedeutung der kasachischen Sprache auseinander. „Ich wusste, dass es diese Sprache gab und dass wir in Kasachstan lebten, aber ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, da ich sie nirgendwo sonst benutzte. Ich bin in Almaty aufgewachsen und mein Umfeld war vollständig russischsprachig.“

Später erkennt sie die Bedeutung der Sprache. Wenn sie auf Kasachisch angesprochen wird, antwortet sie meist auf Basis dessen, was sie gelernt hat. Oft entsteht ein mehrsprachiger Austausch – ein typisches Muster in zweisprachigen Gesellschaften. Sie beschreibt Situationen, in denen sie auf Russisch antwortet, während ihr Gegenüber Kasachisch spricht: „So ist Verständigung dennoch möglich.“ Gleichzeitig besteht ein Ungleichgewicht: Viele Kasachischsprachige sprechen Russisch, umgekehrt verstehen nicht alle Russischsprachigen Kasachisch.

Trotz wachsenden Interesses empfindet Aleksandra eine emotionale Barriere. Sie fühlt sich „sehr, sehr schüchtern und cringe“. Frühere Erfahrungen – Kommentare zu ihrer Aussprache oder im Schulunterricht – verstärkten ihre Zurückhaltung. Da sie jederzeit auf Russisch ausweichen kann, fehlt oft die Notwendigkeit, Kasachisch aktiv zu sprechen.

„Ich habe andere Sprachen gelernt, und natürlich ist es in Ordnung, Fehler zu machen. Als Lehrerin weiß ich das. Aber trotzdem gibt es aus irgendeinem Grund diese Barriere oder Blockade in meinem Kopf, die sagt: Nein. Ich will nicht ausgelacht werden. Nicht heute.“

Durch Sprache geprägte Identitäten

Sowohl Assylbek als auch Aleksandra beschreiben, wie Sprache ihre Identität geprägt hat und wie sie diese erleben und ausdrücken.

Assylbek spiegelt eine doppelte Identität wider, eine emotionale Kluft zwischen den Sprachen. Heute verbindet er Kasachisch vor allem mit der Atmosphäre seines Elternhauses – traditionell, streng und emotional zurückhaltend. Russisch hingegen ist zur Sprache seines unabhängigen jungen Erwachsenenlebens geworden: Universität, Freunde, Arbeit und das Leben in einer Großstadt. „Auf Englisch oder Russisch fällt es mir leichter, Gefühle zu beschreiben. Auf Kasachisch bin ich zurückhaltender, weil ich denke, dass diese Sprache mit meiner Familie und meiner Kindheit verbunden ist. Meine Eltern sind sehr traditionelle Kasachen, und zu Hause war vieles nicht erlaubt. Selbst kleine Dinge wie „Ich liebe dich“ oder „Ich vermisse dich“ wurden nie gesagt. Ich denke, das ist in der zentralasiatischen Kultur ganz normal.”

Für ihn bieten andere Sprachen emotionale Freiheit, die es ihm ermöglicht, sich auszudrücken und Beziehungen zu pflegen, ohne die Zurückhaltung, die er mit Kasachisch verbindet. „Auf Kasachisch schalte ich zu einer sehr strengen Version von mir um“, erklärt er.

Aleksandras Verhältnis zu Identität ist von Spannungen geprägt. Obwohl Kasachstan ihre Heimat ist, wuchs sie in einer multiethnischen Familie auf und sprach zu Hause nur Russisch. Sie hat Schwierigkeiten, ihren Platz in der Sprachlandschaft ihres Heimatlandes zu finden.

„In meiner Familie vermischen sich Kulturen und Nationalitäten. Ich bin ethnisch keine Kasachin und, obwohl ich in Kasachstan aufgewachsen bin, spreche ich kein Kasachisch – vielleicht habe ich bis heute eine kleine Identitätskrise.“

Nach sieben Jahren im Ausland traten erneut Fragen auf. Das Bedürfnis, sich mit den Sprachen ihrer Herkunft zu verbinden, gewann an Bedeutung. Die Entscheidung, welche Sprache Priorität haben sollte, war emotional belastend und führte zu Überforderung. „Ich bin verwirrt. Was bin ich? Was soll ich lernen? Ich möchte Ukrainisch lernen, weil ich ethnisch eine Ukrainerin bin, aber ich lebe in Kasachstan – sollte ich dann nicht zuerst Kasachisch lernen?“

Als junge Erwachsene spürt sie den Druck der Zeit: Prioritäten zu setzen ist schwer, und jede Entscheidung belastet emotional. „Ich habe Schuldgefühle, weil ich kein Kasachisch spreche und mich auch nicht wirklich bemühe, es zu lernen.“

Sich verändernde soziale Hierarchien

Trotz des wachsenden Stellenwerts des Kasachischen bestehen historisch geprägte Zuschreibungen fort, die jede Sprache mit einem bestimmten sozialen Status verbinden. Diese gehen auf die russische Kolonialzeit und die Sowjetära zurück, in der Russisch privilegiert war.

Assylbek nahm diese Muster nach seinem Umzug nach Almaty deutlich wahr, begann sie jedoch durch persönliche Kontakte in kasachischsprachigen Kreisen zunehmend zu hinterfragen. Aleksandra hingegen betont die Mehrsprachigkeit vieler, die Kasachisch sprechen, und zeigt sich überrascht, dass entsprechende Vorurteile weiterhin bestehen.

Wie stark sind die Veränderungen?

Beide Interviewpartner bemerken die Veränderungen in der Sprachlandschaft der letzten Jahre, wobei Kasachisch an Bedeutung gewinnt. Aleksandra verbrachte sieben Jahre außerhalb Kasachstans und war nach ihrer Rückkehr überrascht, wie viel sich im Vergleich zu 2015 verändert hatte, da sie in öffentlichen Räumen viel mehr Kasachisch hörte.

„Wenn man Jahr für Jahr hier ist, sind die Veränderungen recht gering und man bemerkt sie nicht. Aber da ich mit 18 Jahren nach China gegangen bin und mit 26 zurückgekommen bin, habe ich einen drastischen Unterschied im Gebrauch des Kasachischen in Almaty festgestellt.“

Sie beobachtet auch eine neue Welle der kasachischen Pop- und Jugendkultur, von aufstrebenden kasachischen Bands bis hin zu Veranstaltungen und kulturellen Initiativen, die die Sprache und Identität betonen.

Dennoch vollzieht sich der institutionelle Wandel nur langsam. Trotz staatlicher Initiativen zur Förderung des Kasachischen stellt Aleksandra fest, dass diese Bemühungen im Schulsystem nicht vollständig wirksam sind. Ihre Schwester besucht beispielsweise eine russischsprachige Schule, wo sie zwar fünfmal pro Woche Kasachischunterricht hat, aber dennoch „nichts versteht“, wie sie von ihrer Schwester erfuhr.

Als Assylbek nach Almaty zog und noch nicht so sicher in seiner russischen Sprache war wie heute, erlebte er am eigenen Leib, wie schwierig es war, Arbeit zu finden, da viele Arbeitgeber fließende Russischsprecher suchten: „Die meisten Arbeitgeber lehnten mich ab, weil es offensichtlich war, dass ich nicht wirklich gut Russisch sprach. Ich hatte einen Akzent, benutzte falsche Suffixe und machte Grammatikfehler.“

Selbst heute, wo er an einer Universität arbeitet, sieht er, dass sich die institutionellen Praktiken trotz der staatlichen Politik zur Förderung des Kasachischen noch nicht vollständig angepasst haben. Die meisten offiziellen Dokumente – Verträge, Jahresberichte und andere Verwaltungsunterlagen – werden nach wie vor auf Russisch abgefasst, was die Kluft zwischen Politik und Alltagspraxis widerspiegelt.

Die Geschichten von Assylbek und Aleksandra zeigen, wie Sprache unterschiedliche Lebensrealitäten und Identitäten im heutigen Kasachstan prägt. Obwohl Almaty seit langem ein Schmelztiegel der Kulturen und Ethnien ist, wo Russisch für viele als gemeinsame Basis dient, bemerken beide die wachsende Bedeutung des Kasachischen, im öffentlichen Raum sowie in ihrem persönlichen Leben. Die neue Generation gestaltet bewusst die Bedeutung von Identität in einer mehrsprachigen Nation, doch wie sich diese dynamische Sprachlandschaft weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Katarina Kukla