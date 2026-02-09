Mit der Eröffnung eines neuen Honorarkonsulats baut Kasachstan seine diplomatische Präsenz in Deutschland weiter aus. Frank Tome übernimmt die Position des Honorarkonsuls und soll vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und dem Saarland fördern.

In der vergangenen Woche fand in Saarbrücken, im Bundesland Saarland der Bundesrepublik Deutschland, die feierliche Eröffnung des Honorarkonsulates der Republik Kasachstan statt. Die Zeremonie wurde im Gebäude der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes abgehalten und markiert einen weiteren wichtigen Schritt zur Vertiefung der kasachisch-deutschen Beziehungen auf regionaler Ebene.

Zum Honorarkonsul der Republik Kasachstan wurde der Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland, Frank Tome, ernannt. In dieser Funktion soll er insbesondere die wirtschaftliche und investive Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und dem Saarland fördern und als Ansprechpartner für Unternehmen, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger fungieren.

An der Veranstaltung nahm auch der Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafter der Republik Kasachstan in Deutschland, Nurlan Onzhanov, teil. In seiner Rede betonte er die hohe Qualität der strategischen Partnerschaft zwischen Kasachstan und Deutschland sowie die wachsende Bedeutung des interregionalen Austauschs.

Das neu eröffnete Ehrenkonsulat soll künftig als zentrale Anlaufstelle für den Ausbau wirtschaftlicher, investiver, humanitärer und regionaler Beziehungen dienen und insbesondere kasachische Unternehmen beim Markteintritt sowie bei der Ausweitung ihrer Aktivitäten im Saarland unterstützen.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger würdigte Kasachstan als verlässlichen Partner Deutschlands in Zentralasien und verwies auf die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Industrie, Energie, Innovation, Digitalisierung und berufliche Bildung.

Rehlinger hatte die zentralasiatische Republik im vergangenen Jahr selbst besucht, wo sie Gespräche mit politischen und wirtschaftlichen Vertretern führte und Einblicke in die wirtschaftlichen Strukturen und Entwicklungsperspektiven des Landes gewann. Der Besuch unterstreicht das wachsende Interesse des Saarlandes an einer langfristigen Vertiefung der Beziehungen zu Kasachstan auf politischer und wirtschaftlicher Ebene.

Weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter der Vizepräsident der IHK Saarland, Oliver Schmitt, unterstrichen das zunehmende Interesse der saarländischen Wirtschaft an einer engeren Zusammenarbeit mit Kasachstan. Zum Abschluss der Zeremonie wurde Frank Tome das Konsularpatent überreicht. Er dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und bekräftigte seine Bereitschaft, aktiv zur Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Kasachstan und dem Saarland beizutragen.

Mit der Eröffnung in Saarbrücken wächst die Präsenz Kasachstans in Deutschland: Neben der Botschaft in Berlin unterhält die Republik mehrere weitere diplomatische Vertretungen – darunter Konsulate in Städten wie Frankfurt am Main, München, Hannover, Hamburg sowie eine Außenstelle der Berliner Botschaft in Bonn und weitere Honorarkonsulate.

aro.