Der Minister für Tourismus und Sport, Erbol Myrsabosynow, hat bei einer Regierungssitzung am 27. Januar über die Entwicklung des Tourismussektors in Kasachstan informiert.

Demnach stiegen die Investitionen in die touristische Infrastruktur im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent und erreichten einen Umfang von mehr als zwei Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig nahm die Zahl der Gäste in Unterkunftseinrichtungen um rund zwölf Prozent auf über zehn Millionen zu.

Nach Angaben des Ministers befinden sich derzeit 328 größere Tourismusprojekte in ihrer Planung oder Umsetzung. Dazu zählen neue Resorts, neue Objekte internationaler Hotelketten sowie Freizeit- und Erholungsanlagen, durch deren Realisierung rund 10.000 dauerhafte Arbeitsplätze entstehen sollen. Myrsabosynow betonte, dass der Tourismussektor zunehmend an Stabilität gewinne und einen wachsenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leiste.

Im Mittelpunkt der staatlichen Tourismusstrategie stehen mehrere Schlüsselregionen, darunter die Gebirgsregion rund um Almaty, die Region Schchutschinsk-Burabai sowie die Mangystau-Region. Dort werden touristische Angebote und Infrastruktur gezielt ausgebaut. Parallel dazu investiert die Regierung in die Modernisierung von Flughäfen, den Ausbau internationaler Flug- und Bahnverbindungen sowie in Straßenbauprojekte, um die Erreichbarkeit wichtiger Reiseziele zu verbessern.

Zugleich setzt Kasachstan verstärkt auf internationales Marketing und die Teilnahme an Tourismusmessen. Diese Maßnahmen spiegeln sich auch in internationalen Rankings wider: Im Travel and Tourism Development Index des Weltwirtschaftsforums konnte sich das Land zuletzt deutlich verbessern und strebt eine weitere Stärkung seiner Position an.

DAZ