Kasachstan und Deutschland haben über die Perspektiven der Zusammenarbeit im Tourismussektor beraten. Anfang der Woche traf sich der stellvertretende Premierminister der Republik Kasachstan, Ermek Koscherbajew, mit einer Delegation des Deutschen Reiseverbands (DRV) sowie mit führenden deutschen Reiseveranstaltern.

Dabei wurde betont, dass der Tourismus für Kasachstan nicht nur ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, sondern auch eine Brücke des Vertrauens zwischen den Völkern darstellt. Die Zusammenarbeit mit Deutschland eröffne neue Möglichkeiten, das Land auf dem europäischen Reisemarkt zu positionieren. Besonders hervorgehoben wurde die mögliche Ausrichtung des DRV Destination Forum im Jahr 2026 in Kasachstan, das als bedeutender Schritt zur Förderung des gegenseitigen Interesses und zur Vertiefung der Partnerschaft gesehen wird.

Der Präsident des DRV, Norbert Andreas Fiebig, würdigte das touristische Potenzial Kasachstans. Er hob die beeindruckende Natur, das reiche kulturelle Erbe sowie die vorhandene moderne Infrastruktur hervor und zeigte sich überzeugt, dass Kasachstan auf dem deutschen Markt eine gute Chance habe. Deutsche Touristinnen und Touristen geben jährlich mehr als 85 Milliarden Euro für Reisen aus, und Kasachstan könne sich künftig unter den attraktiven Destinationen etablieren.

Im Rahmen des Besuchsprogramms reiste die deutsche Delegation nach Astana, Almaty und Baikonur. Dort informierten sich die Gäste aus erster Hand über die touristischen Möglichkeiten des Landes und sondierten mögliche gemeinsame Projekte. Koscherbajew zeigte sich am Ende des Treffens zuversichtlich, dass eine engere Kooperation im Tourismussektor wesentlich zur Festigung der freundschaftlichen Beziehungen und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Kasachstan und Deutschland beitragen wird.

Der Deutsche Reiseverband (DRV) ist der Branchenverband der deutschen Reisewirtschaft mit Sitz in Berlin. Er vertritt die Interessen von Reiseveranstaltern, Reisebüros, Dienstleistern und Partnern der Tourismusbranche. Mit rund 3.000 Mitgliedsunternehmen ist der DRV einer der größten und einflussreichsten Tourismusverbände weltweit. Er engagiert sich unter anderem für Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie für die internationale Vernetzung der Reisebranche.

aro.