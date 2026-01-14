Laut Angaben des Büros für Nationale Statistik ist Kasachstans Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent gewachsen. Damit setzte die Wirtschaft ihren Expansionskurs fort und übertraf das Wachstum von 2024 deutlich.

Getragen wurde die Entwicklung von mehreren Sektoren zugleich. Die Industrieproduktion legte insgesamt um rund 7,4 Prozent zu, wobei insbesondere das verarbeitende Gewerbe wuchs. Zuwächse gab es unter anderem in der Nahrungsmittelproduktion, in der chemischen Industrie und im Maschinenbau.

Einen besonders starken Beitrag leistete der Transport- und Logistiksektor mit einem Wachstum von über 20 Prozent, der durch steigende Fracht- und Passagierzahlen bedingt war. Auch der Bausektor entwickelte sich dynamisch und verzeichnete ein Plus von rund 15,9 Prozent, was durch Infrastruktur- und Wohnungsbauprojekte unterstützt wurde. Der Handel wuchs um knapp 9 Prozent, vor allem im Segment des Großhandels.

Weitere Impulse kamen aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei, die ein Wachstum von rund 5,9 Prozent aufwiesen. Insgesamt spiegeln die Zahlen eine robuste wirtschaftliche Entwicklung wider, die auf einer breiten sektoralen Basis beruht und von einer starken Binnenkonjunktur getragen wird.

DAZ