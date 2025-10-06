Wer sind die acht Unbekannten auf den markierten Feldern?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Wegen der wT sind auf c1/f1 keine wL mehr. Wäre auf f8 ein sL, dann war der sTh8 in seinem Eckbereich geschlagen worden, doch kann dann der weiße h-Bauer schlagfallmäßig betrachtet nirgendwo mehr eingesetzt werden – war also geschlagen worden oder hatte umgewandelt. Es verbleiben zunächst 7 Figuren zum Einsetzen: wB, 2 wS, 3 sB, sD. Daraus folgt zwingend (da kein Schlagfall mehr möglich war): wBa4, sBa6, sBb5, sBf5. Doch nun lässt sich Feld e4 nicht mehr legal besetzen (illegale Schachgebote). Daraus folgt: Auf f8 ist entweder kein sL, oder der weiße h-Bauer musste umgewandelt haben. – Kein sLf8, dafür weißer h-Bauer auf f5? Führt letztendlich zu Mangel an Einsetzfiguren. Also: Der weiße h-Bauer hatte definitiv umgewandelt (auf h8, benötigte hierzu 2 Schlagfälle, und zwar sD und sT). Nur so verbleiben 8 Figuren zum Einsetzen: wB, 2 wS, 3 sB, schwarzfeldriger sL, 1 weiße Umwandlungsfigur. Daraus folgt wieder: wBa4, sBa6, sBb5, sBf5 und sLf8. Daraus folgt wSc1, wSf1. Und daraus folgt wDe4 (Umwandlungsfigur des weißen h-Bauern, wenn auf e1 die weiße Original-Dame steht).