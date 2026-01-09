Wer sind die fünf Unbekannten auf a7, d4, f4, f8 und h7?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Insgesamt gab es 3 Schlagfälle (beide wL – und ein Schwarzer wurde vom weißen c-Bauern geschlagen). Es bleiben nun also genau 5 Figuren übrig zum Einsetzen (2 Weiße, 3 Schwarze). Aber unter diesen 3 Schwarzen muss figurenmäßig betrachtet mindestens ein sB sein (für Feld d4/f4), und die beiden Weißen sind definitiv wT und wS. – Schlug der weiße c-Bauer einst einen Offizier (z.B. sS/sT oder sD), dann hatte der schwarze c-Bauer in denselben wieder umgewandelt (da alle sS/sT bzw. sD ja noch da sind). Daraus folgt dann sBd4, sBf4, sLf8. Nun aber lassen sich wS und wT nicht mehr legal unterbringen (der wK steht im Schach). Daraus folgt neu: Der weiße c-Bauer schlug einst den schwarzen d-Bauern. Zum Einsetzen verbleiben nun wT, wS, sL und 2 sB. Daraus folgt sBf4. Daraus folgt sLf8. Daraus folgt aber legal sTh7 (Originalturm). Der schwarze c-Bauer wandelte also einst um in sT auf c1. Daraus folgt die legale Restbesetzung wTd4 und wSa7.