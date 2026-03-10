Dies ist ein Fehldruck. Zwei Schachfiguren wurden vertauscht eingezeichnet. Welche?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Weiß hatte nie umgewandelt. Der sTh8 hätte seinen Eckbereich nicht verlassen können. – Vertauschen von sBh6 mit sTh5? Illegales Schachgebot für Weiß. – Tauschen von sBg7/sKg6? Beide K im Schach. – Tauschen von sBh6/wBh3? Diese Bauern hätten nicht aneinander vorbeiziehen können. Das gilt auch für die anderen Bauern. – Tauschen von sBe7/wBf2? Da nun der sBf2 unterwegs einen wT geschlagen haben musste, hätte der sBb7 nicht mehr umwandeln können, doch wen soll der weiße f-Bauer (jetzt auf e7) geschlagen haben (beide sT sind ja noch Originaltürme)? – Der sLf8 kann mit niemandem getauscht werden, denn dann würde er weißfeldrig werden und wäre ein Umwandlungsläufer, doch der schwarze b-Bauer hätte nie in einen weißfeldrigen sL umwandeln können. Daraus folgt: Einer der sT ist ein Wandlungsturm (vom b-Bauern, Wandlungsfeld a1/c1, wobei ein wT geschlagen worden war). Damit dieser schwarze Wandlungsturm die weiße Bauernkette (fürs Zielfeld h5 oder c8) hatte überwinden können, muss so getauscht werden: wBg3 mit wKg4. Die berichtigte Figurenstellung lautet also wBg4 und wKg3.