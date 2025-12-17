Im Rahmen der Veranstaltungen zur Eröffnung des Projekt- und Konstruktionsbüros der Aktiengesellschaft „Qazaqstan Temir Zholy“ (KTZ) wurde ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit der Anhalt International University unterzeichnet.

Das Dokument wurde vom Direktor des in Almaty ansässigen einzigen Auslandsstandorts der deutschen Hochschule für angewandte Wissenschaften Hochschule Anhalt, Professor Dr. Eduard Siemens, sowie vom Leiter der KTZ-Niederlassung „Zentrum für Bewertung und Entwicklung des Eisenbahnfachpersonals“, Ayan Samarow, unterzeichnet. An der Zeremonie nahm zudem der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Aktiengesellschaft „Nationale Gesellschaft Qazaqstan Temir Zholy“, Murat Toregeldin, teil.

Das Memorandum sieht den Ausbau einer strategischen Partnerschaft zwischen der Hochschule und dem Unternehmen vor. Zentrale Kooperationsfelder sind die gezielte Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte für die Eisenbahnbranche Kasachstans sowie die Durchführung gemeinsamer wissenschaftlicher Forschungsprojekte.

Gemäß den getroffenen Vereinbarungen erhalten Studierende der Anhalt International University die Möglichkeit, ein halbjähriges Vorabschlusspraktikum bei KTZ zu absolvieren. Darüber hinaus ist eine wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit geplant, insbesondere im Bereich der Wiederherstellung und Instandsetzung kritischer Eisenbahninfrastruktur. In diese Arbeiten werden Professoren und Experten der Anhalt International University mit entsprechender Fachkompetenz eingebunden.

Die Unterzeichnung des Memorandums schafft die Grundlage für eine enge Verzahnung des Bildungsprozesses mit den praktischen Aufgaben des führenden nationalen Transportdienstleisters und wird den Transfer fortschrittlicher Technologien und von Know-how fördern.

Hintergrundinformationen:

Die Anhalt International University ist der erste Auslandsstandort der deutschen Hochschule für angewandte Wissenschaften Hochschule Anhalt und hat ihren Sitz in Almaty. Im Jahr 2025 nahm die Universität ihren ersten Studierendenjahrgang in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen auf. Nach Abschluss des Studiums erhalten die Absolventinnen und Absolventen zwei Abschlüsse – einen kasachstanischen und einen deutschen.

„Qazaqstan Temir Zholy“ ist der nationale Eisenbahnverkehrsbetreiber der Republik Kasachstan und ein zentraler Akteur in internationalen Transportkorridoren.

Kontaktinformationen

für Medien: Anna Nikitenko, +7 777 055 19 92

Verwaltung: info@anhalt.university, +7 707 837 33 77

Almaty, Baitursynov-Straße 124V