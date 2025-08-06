Schlegel und Partner ist die Quelle wertvoller Market Insights für technisch orientierte Branchen. Wir verwandeln Information in Wissen – und Wissen in Strategie. Als market insighters filtern wir die entscheidenden Essenzen für den Erfolg unserer Kunden. Weltweit. Unsere Kunden sind Global Player und Hidden Champions der Automotive-Industrie, des Maschinenbaus, der Chemie, Agrar, Biotech- und Energie- sowie Umwelttechnologie.

Ihr Profil

– Sie besitzen fließende usbekische Sprachkenntnisse.

– Sie haben Interesse an der technischen Marktforschung zu Energie-Trendthemen.

– Sie besitzen ein sehr gutes Verständnis der usbekische Businesskultur und haben Freude an Kommunikation.

– Sie sind flexibel, serviceorientiert und besitzen die Fähigkeit, sich schnell in neue Themengebiete einzuarbeiten.

– Sie sind fit am PC und haben evtl. erste Marktforschungs-Erfahrung.

Ihre Aufgaben

– Sie recherchieren selbständig in geeigneten Informationsquellen über usbekische Business Märkte und erheben eigenständig market insights.

– Zum Teil übersetzen Sie den vorgegebenen Gesprächsleitfaden ins Usbekische.

– Sie analysieren und vertiefen Ihre Erkenntnisse durch direkte telefonische Experteninterviews in usbekischer Sprache (mind C1).

– Sie fassen die Ergebnisse der Marktanalysen textsicher in Englisch oder Deutsch zusammen.

– Kein Verkauf / kein Call-Center / kein Vertrieb!

Was Sie erwarten dürfen

– Spannende, internationale Projekte und eine qualifikationsgerechte Vergütung.

– Ein kooperatives, gutes Betriebsklima.

– Einen ausgezeichneten Arbeitgeber.

– Projektweiser Arbeitseinsatz, remote bei flexibler Zeiteinteilung in Absprache.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an Career@SchlegelundPartner.de. Zu Händen Frau Natalie Mikulic.

Schlegel und Partner GmbH Ludwigstraße 6 DE – 69469 Weinheim

T +49 6201 9915 – 0

F +49 6201 9915 – 99

info@schlegelundpartner.de www.schlegelundpartner.com