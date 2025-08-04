Der weiße König ist noch so aufs Brett einzusetzen, dass Schwarz am Zug in 1 Zug matt setzen kann. Und wer ist die unbekannte Schachfigur auf b3?

Da Schwarz am Zug ist, hatte Weiß zuletzt gezogen. Die Stellung der sB belegt 9 Schlagfälle, und da mit dem wK 7 Weiße auf dem Brett stehen, folgt daraus, dass auf b3 ein Schwarzer ist. Da der schwarze h-Bauer schlagfalltechnisch betrachtet nicht umwandeln konnte, folgt daraus: sSb3. – Für den wK sind 7 Einsetzfelder verdächtig: a7, b7, h7, f6, e5, e3 und c2. Der wK kann auf a7, b7, h7, f6 und e5 nicht in 1 Zug matt gesetzt werden. – wKe3? Weiß hätte keinen letzten Zug gehabt. Daraus folgt: wKc2 (und z.B. sDg4-e2 matt).