Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, die in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. Februar stattfand, traf der stellvertretende Außenminister der Republik Kasachstan, Roman Vassilenko, mit dem Bundestagsabgeordneten Robin Wagener (Bündnis 90 / Die Grünen) zusammen, der auch Koordinator des Auswärtigen Amtes für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralasien und Leiter der Bundestagsdelegation in der OSZE-Vollversammlung ist. Ein weiteres bilaterales Treffen hatte Roman Vassilenko mit dem Bundestagsabgeordneten Nils Schmid, dem außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

In den Gesprächen erörterten beide Seiten den Stand und die Perspektiven der politischen, handelspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie die Ergebnisse des zweiten Gipfeltreffens „Zentralasien + Deutschland“, das im September 2024 in Astana stattgefunden hatte.

Beide Seiten hoben die Bedeutung der Verabschiedung der „Gemeinsamen Erklärung über die Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Deutschland“, in der weitere Schritte für ein breites Spektrum der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern festgelegt wurden, hervor und bekundeten ihre Absicht, die Ergebnisse der Arbeit der wichtigsten bilateralen Plattformen – der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe, des Kasachisch-Deutschen Wirtschaftsrats und des Berliner Eurasischen Klubs – regelmäßig zu überprüfen.

Die Parteien erörterten weitere Schritte zur Entwicklung der strategischen Partnerschaft und bevorstehende Veranstaltungen in bilateralen und multilateralen Formaten.

