Im Jahr 2025 erlebte Kasachstan einen deutlichen Boom im Tourismus. Internationale Großveranstaltungen, steigende Besucherzahlen aus China, Deutschland und anderen Ländern sowie der Ausbau von Infrastruktur und Eventangeboten machen das Land zu einem immer attraktiveren Reiseziel. Gleich mehrere Regionen werden nun in einer einzigen Reise erkundet, und Investitionen in Hotels und touristische Services erreichen neue Rekordwerte.

In den ersten zehn Monaten des Jahres reisten rund 12,1 Millionen ausländische Gäste nach Kasachstan, davon blieben etwa 8,6 Millionen länger als einen Tag. Auch der Inlandstourismus legte weiter zu: Zahlreiche Kasachstaner nutzten touristische Unterkünfte innerhalb des Landes, was die Branche insgesamt stabilisierte und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Angeboten erhöhte.

Ein zentraler Wachstumstreiber war der Event- und Veranstaltungstourismus. Internationale Großereignisse zogen zusätzlich Besucher an und sorgten für steigende Ausgaben. Besonders hervorzuheben sind die Konzerte von Jennifer Lopez in Astana und Almaty, die rund 12.000 ausländische Gäste zusätzlich anlockten, deren durchschnittliche Ausgaben bei etwa 1.000 US-Dollar pro Person lagen.

Auch weitere Veranstaltungen wie die Auftritte der Backstreet Boys und Jared Leto sowie das Fußballspiel zwischen dem FC Kairat und Real Madrid steigerten das internationale Interesse an Almaty deutlich.

Almaty und Astana als touristische Zentren

Immer mehr Reisende kombinieren mehrere Regionen innerhalb einer einzigen Reise. Im Jahr 2025 hat sich die Zahl solcher kombinierten Touren im Vergleich zu früheren Jahren versiebenfacht. Besonders gefragt sind weiterhin Almaty, die Region Almaty und die Hauptstadt Astana, die als touristische Zentren fungieren und gleichzeitig Ausgangspunkte für das Erkunden anderer Regionen darstellen.

Das Wachstum wurde durch eine Reihe gezielter staatlicher Maßnahmen unterstützt. Dazu gehören der visafreie Reiseverkehr für Staatsangehörige aus 87 Ländern mit der Perspektive einer Erweiterung auf bis zu 100 Staaten, der Ausbau internationaler Flugverbindungen mit Flughäfen in Kasachstan und die verstärkte Werbung Kasachstans auf wichtigen Auslandsmärkten.

Diese Maßnahmen erleichtern die Einreise, verlängern Aufenthaltsdauern und erhöhen die internationale Sichtbarkeit des Landes.

Zu den wichtigsten Herkunftsländern der Gäste zählen China, Südkorea, Indien, die Türkei und Deutschland. Besonders stark stieg 2025 der Besucherstrom aus China, der um 42 Prozent auf rund 693.000 Personen anwuchs. Die Interessen der Gäste unterscheiden sich je nach Herkunft: Europäische Touristinnen und Touristen, darunter viele Deutsche, bevorzugen Natur- und Ökotourismus, chinesische Gäste interessieren sich vor allem für Kultur und historisches Erbe, während Besucher aus Südkorea aktivere Freizeitangebote nachfragen.

Die Ausgabenstruktur der Touristen zeigt die wirtschaftliche Bedeutung des Sektors. Etwa 31 Prozent der Ausgaben entfallen auf die Gastronomie, was das wachsende Interesse an der kasachischen Küche widerspiegelt. Jeweils 23 Prozent werden für Unterkünfte sowie für Konsumgüter und Souvenirs aufgewendet, weitere 12 Prozent für Flugtickets. Die steigende Nachfrage spiegelt sich auch in den Einnahmen der Beherbergungsbetriebe wider, die landesweit inzwischen rund 4.500 Unterkünfte mit über 243.000 Betten anbieten.

Investitionen erreichen Rekordwerte

Die Investitionstätigkeit im Tourismussektor erreichte 2025 neue Rekordwerte: Insgesamt flossen etwa 923 Milliarden Tenge in Infrastruktur, Hotels, Resorts und touristische Dienstleistungen, was einem Anstieg von rund 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zahlreiche Projekte zielen auf die Modernisierung beliebter Regionen wie Borowoje (Burabai), Mangystau oder die Almatiner Umgebung, einschließlich Verbesserungen der Logistik, Sicherheitsstandards und Servicequalität. Parallel dazu ist eine Reform des Hotelklassifizierungssystems vorgesehen, um den internationalen Standards zu entsprechen und die Attraktivität für ausländische Gäste weiter zu erhöhen.

Neben wirtschaftlichen Faktoren spielt auch die internationale Sichtbarkeit eine wichtige Rolle. Kasachstan und insbesondere Almaty wurden 2025 in Publikationen wie CNN Travel, Lonely Planet und Bloomberg als lohnenswerte Reiseziele hervorgehoben. Die Kombination aus Eventtourismus, eindrucksvollen Naturlandschaften, historischen Routen und der Kultur der Nomaden soll dafür sorgen, dass das Land bei internationalen Reisenden langfristig auf Interesse stößt.

Um das Wachstum nachhaltig zu sichern, plant Kasachstan den Bau neuer großer Veranstaltungs- und Konzertarenen sowie die kontinuierliche Erweiterung der touristischen Infrastruktur in allen Regionen. Experten sind sich darüber einig, dass das touristische Potenzial des Landes noch lange nicht ausgeschöpft ist, und gehen davon aus, dass 2025 lediglich den Auftakt zu einer Reihe weiterer erfolgreicher Jahre im Tourismussektor markiert.

