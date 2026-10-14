Wie viel Rochade-Rechte (keins/eins/zwei) existieren noch in dieser Partie?

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Insgesamt gab es 2 Schlagfälle. – Einer der sL ist ein Wandlungsläufer, vom g-Bauern herstammend, Wandlungsfeld f1. Hierzu hatte sich der wK einst bewegen müssen (wegen sBf2+), und ein Weißer, z.B. ein wS, war hierzu auch noch geschlagen worden (sBg4xwSf3). – Auch der weiße c-Bauer muss umgewandelt haben (weil auf dem Brett immer noch 2 wS zu sehen sind). Für dieses weiße Umwandlungsgeschehen wurde der schwarzfeldrige sL geschlagen (wBc5xsLd6), Umwandlungsfeld d8, wozu sich der sK (wegen wBd7+) ebenfalls hatte bewegen müssen. Umgewandelt wurde in diesem Fall in einen wS (der dann später vom schwarzen g-Bauern geschlagen werden konnte). – Also: in der Partie bestehen keinerlei Rochade-Rechte mehr.